Багатьом з нас доводиться час від часу з’їжджати з асфальту, де в міжсезоння можна потрапити, грубо кажучи, у відверте болото. Тим, в кого це трапляється систематично, можуть допомогти правильно підібрані шини.

Одразу треба зазначити, що правильні шини на мокрій грунтовій дорозі можуть багато у чому замінити другу ведучу вісь. Ви ніколи не бачили, який безпорадний вигляд мають у багні чи у снігу потужні позашляховики 4х4, взуті у звичайну “міську” гуму?

Дорожня гума не годиться для руху по багнюці: протектор “замилюється” і гладкі колеса втрачають зчеплення з дорогою

Якщо гладкі колеса прокручуються у болоті і ковзаються по коліях, не допоможе і найкрутіший повний привід. І навпаки, лише одна пара коліс з “зубастими” шинами може витягнути машину якщо не з болота, то з калюжі або з брудної колії.

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На жаль, спеціальні шини для багна типу МТ (Mud Terrain) та АТ (All Terrain) випускаються лише у розмірностях для позашляховиків. Головне, що їх відрізняє – це великі шашки протектору та значна відстань між ними. Це потрібно для того, аби грунт не заліплював протектор, перетворюючи його на гладкий гоночний слік, який не може чіплятися за дорогу. Але для власників легкових авто вихід є.

Шини для багнюки

Сутність шини, пристосованої для їзди по багну, у тому, що вона може добре самоочищатися. Тобто мокра земля, що заліплює канавки протектору, має покидати його під час обертання колеса, щоби до плями контакту з дорогою протектор підходив з чистими канавками – і міг знову вчепитися шашками протектора за мокрий або рихлий грунт. Подібний протектор має спеціальна гума типів МТ та АТ, а також певною мірою – зимові шини арктичного типу. Саме вони і можуть виручити водія суто легкового авто, якому треба підвищити прохідність його “ластівки” по слабких грунтах.

Шини, марковані літерами M+S, насправді – "всесезонки" для повсякденної їзди. Для бруду потрібна спеціальна “грязьова” гума МТ і АT

Тож, якщо вам доводиться їздити у негоду поганими грунтовими дорогами на легковій машині, взуйте її у зимову гуму з максимально грубим протектором. Українські ПДР не забороняють їздити на зимових шинах і влітку, хоча треба мати на увазі, що на теплому асфальті така гума має низький коефіцієнт зчеплення.

Зимова гума арктичного (скандинавського) типу певною мірою може замінити спеціальні “грязьові” шини

Більш дорогий варіант – придбати бюджетну спортивну гуму типу Black Rocket BR або Master Sport, на якій їздять ралісти, вона існує у типово легкових розмірах. Щоправда, ціни кусаються, але за великого бажання можна придбати у спортсменів вживані покришки. Відпрацювавши дві-три гонки, вони вже не влаштовують маститих гонщиків, а для “цивільних” поїздок брудними путівцями цілком годяться.

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Нарешті, для власників автомобілів із 13-дюймовими колесами є майже ідеальний варіант – шина Rosava Ф-328 розмірністю 165-13/6.45-13. Взагалі це колесо призначено для повнопривідних ЛуАЗів, але його можна поставити і на легкове авто.

Ідеальний варіант для легкового авто, яке часто їздить по брудній дорозі – спортивні шини. Для машин с дисками 13 дюймів можна придбати ЛуАЗівські шини (фото в центрі).

Кілька порад з водіння

Звісно, самі лише шини не вирішують проблему руху по м’якому грунту.

Спустить тиск у шинах.

Долайте забруднені ділянки шляху сходу. Не можна зупинятися там, де стоїть вода, грунт мокрій або розріджений.

На ділянках із м’якою липкою багнюкою важливо тримати оберти колес високими. Це допоможе протектору самоочищатися, і тоді машина, з пробуксовкою, просуватиметься вперед. Щоправда, тут є небезпека вигребти з-під коліс увесь грунт і лягти “на живіт”, тож припиняйте “газувати”, коли машина припинить просування вперед.

Народний (і дещо варварський) спосіб отримати легкові шини для важкого грунту – вирізати шашки протектора через одну

Рекомендація Авто24

Якщо питання прохідності по багнюці для вас актуально лише в певний період року, можливо, варто придбати для цього спеціальний комплект коліс, як ми робимо це для зими. Якщо фінанси не дозволяють таких розкошів, можна придбати хоча б одну пару “зубастої” гуми на ведучу вісь. Ми радимо мати окремий тимчасовий комплект шин для багна ще й тому, що на асфальті призначена для грунту гума зношується більш інтенсивно.

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