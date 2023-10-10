Полтора десятка полностью укомплектованных передвижных автоклассов безопасности для проведения профилактически познавательных уроков среди учащейся молодежи отправятся в регионы, где все еще подстерегает угроза.

Все 15 автомобилей Iveco с надстройками классных комнат в кузове из сэндвич-панелей подготовлены таким образом, что уроки безопасности здесь можно проводить даже в трескучие морозы Для этого салон оборудован автономным обогревателем. Также увеличено количество светильников, поскольку школьники при необходимости здесь смогут писать, рисовать, читать.

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Передвижные классы оборудованы аппаратурой для видеотрансляции тематических сюжетов, прослушивания онлайн-лекций, просмотра телепередач. На занятиях работники ГСЧС и НПУ будут использовать интерактивные инструменты и форматы, разработанные ЮНИСЕФ, чтобы ознакомить детей с правилами минной, пожарной и бытовой безопасности, правилами дорожного движения, безопасности на льду, на воде, кибербезопасности и т.д.

"Понимание детьми правил безопасности дома и на улице, особенно рисков, связанных с минами, — чрезвычайно важно по всей стране. Почти треть детей не смогли начать очное обучение из-за близости линии фронта и обстрелов. Эти 15 мобильных классов для проведения уроков с безопасности будут работать в пострадавших общинах, предлагая детям интерактивные методы и интересные инструменты", - подчеркнул глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Региональные управления разрабатывают графики маршрутов и расписания уроков передвижных классов. Каникулы в таких мобильных школах тоже предусмотрены. Фото: МВД Украины

Мобильные классы будут работать в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской областях и Киеве.

МВД подготовило 44 специалиста от ГСЧС и Национальной полиции, которые начнут работать вместе с преподавателями. Кроме того, уже функционирует 1700 стационарных классов безопасности по всей стране.

Автомобили для гуманитарных учебных процессов МВД получило от UNICEF, сотрудничество с которым за время войны достаточно активно. В этом проекте детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объединил усилия с Министерством внутренних дел, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полицией Украины (НПУ). Главная задача – повысить осведомленность детей о правилах безопасного поведения и формирования культуры безопасности.