Півтора десятка повністю укомплектованих пересувних автокласів безпеки для проведення профілактично-пізнавальних уроків для учнівської молоді відправляться в регіони, де все ще чатує загроза.

Усі 15 автомобілів Iveco з надбудовами класних кімнат у кузові з сендвіч-панелей підготовлені таким чином, що уроки безпеки тут можна проводити навіть у тріскучі морози. Для цього салон обладнано автономним обігрівачем. Також збільшено кількість світильників, оскільки школярі при потребі тут зможуть писати, малювати, читати.

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Пересувні класи також обладнані апаратурою для відеотрансляції тематичних сюжетів, прослуховування онлайн-лекцій, перегляду телепередач. Під час занять працівники ДСНС та НПУ використовуватимуть інтерактивні інструменти та формати, розроблені ЮНІСЕФ, щоб ознайомити дітей з правилами мінної, пожежної та побутової безпеки, правилами дорожнього руху, безпеки на льоду, на воді, кібербезпеки тощо.

"Розуміння дітьми правил безпеки вдома та на вулиці, а особливо ризиків, пов'язаних із мінами, — надзвичайно важливо у всій країні. Майже третина дітей не змогли розпочати очне навчання через близькість лінії фронту та обстріли. Ці 15 мобільних класів для проведення уроків з безпеки працюватимуть у постраждалих громадах, пропонуючи дітям інтерактивні методи та цікаві інструменти", — наголосив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Регіональні управління вже розробляють графіки маршрутів та розклади уроків пересувних класів. Канікули в таких мобільних школах також будуть. Фото: МВС України

Мобільні класи працюватимуть у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Києві.

МВС підготувало 44 фахівців від ДСНС та Національної поліції, які працюватимуть разом з викладачами. Окрім того, вже функціонують 1700 стаціонарних класів безпеки по всій країні.

Автомобілі для гуманітарних навчальних процесів МВС отримало від UNICEF, співпраця з якою за час війни доволі активна. В цьому проєкті дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) обʼєднав зусилля з Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національною поліцією України (НПУ). Головне завдання – підвищити обізнаність дітей щодо правил безпечної поведінки та формування культури безпеки.