Певец потроллил идею российских властей возродить древний советский бренд автомобилей.

Оппозиционный российский певец со своей “Группировкой Ленинград” выпустил новую песню и клип об автомобиле “Москвич”, который россияне якобы собираются возродить на бывшем заводе “Автофрамос” в Москве.

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Сергей Шнуров в присущей ему манере с использованием ненормативной лексики рассказал о будущем изделии россиян под названием “Москвич”. “В ах*е (то есть сильно удивлена) вся планета, что за чудо-юдо, рыба-кот, – поет Шнуров. – Я уже такое где-то видел – по дороге едет и кипит”. В песне также много эпитетов о будущей новинке – “мотороллер с печкой”, “сбоку напомнило утюг”, “с виду может точно покалечить”.

Более 3,2 миллиона просмотров и положительные комментарии этого клипа свидетельствуют, что идея Шнурова нашла поддержку у пользователей Youtube, и не только за рубежом России.