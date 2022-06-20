Співак потролив ідею російської влади відродити стародавній радянський бренд автомобілів.

Опозиційний російський співак зі своєю «Групіровкою Ленінград» випустив нову пісню та кліп про автомобіль «Москвич», який росіяни нібито збираються відродити на колишньому заводі «Автофрамос» у Москві.

До речі крах російського автопрому визнав навіть путін

Сергій Шнуров у притаманній йому манері з використанням ненормативної лексики розповів про майбутній виріб росіян під назвою «Москвич». «В а…ї (тобто сильно здивована) вся планета, що за чудо-юдо, риба-кіт, – співає Шнуров. – Я вже таке десь бачив – дорогою їде та кипить». В пісні також багато епітетів про майбутню новинку – «моторолер з пічкою», «збоку нагадало праску», «з виду може точно покалічити».

Більше 3,2 мільйони переглядів та схвальні коментарі цього кліпу свідчить, що ідея Шнурова знайшла підтримку у користувачів Youtube, і не лише за кордоном росії.