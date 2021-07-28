Фактически производитель использует биогаз, полученный в результате анаэробной переделки жидких побочных продуктов перегонки.

Чистый виски на выходе из дистиллятора составляет лишь 10% от общего объема сырья, остальное идет в отходы. В Шотландии десятки производителей виски, позволяет некоторым компаниям, как Celtic Renewables, скупать эти отходы и превращать их в топливо. Другие же производители превращают отходы в топливо самостоятельно, как Glenfiddich.

Узнайте также: В Украине проявился дефицит дизельного топлива

Часть отходов производства виски продается на фермы для корма скота. Продукты жизнедеятельности животных, кстати, также могут быть впоследствии преобразованы в топливо. Однако цепочку можно сократить, сразу перерабатывая отработанное зерно в биогаз, как делает это Glenfiddich.

Биогаз, полученный в результате анаэробного пищеварения остатков жидких отходов от процесса дистилляции, позволяет Glenfiddich заправлять четыре грузовика Iveco из своего автопарка, который насчитывает 20 машин, однако в перспективе их будет больше.

Четыре грузовика, работающих на биогазе, первоначально были разработаны для работы на жидком нефтяном газе, а позже были переработаны для использования биогаза. Эти грузовики используются компанией для транспортировки своего виски к заводам разлива и упаковки в других местах Шотландии.

По оценкам Glenfiddich, эти грузовики производят примерно на 95% меньше углерода, чем на любом топливе из нефти. Отличный способ заботы об окружающей среде и экономии для производителя.

Фото: биогаз из отходов производства виски используют для транспортировки того же виски / Reuters