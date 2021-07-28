Фактично виробник використовує біогаз, отриманий в результаті анаеробного перероблювання рідких побічних продуктів перегонки.

Чистий віскі на виході з дистилятора становить лише 10% від загального обсягу сировини, решта йде у відходи. У Шотландії десятки виробників віскі, що дозволяє деяким компаніям, як Celtic Renewables, скуповувати ці відходи та перетворювати їх на пальне. Інші ж виробники перетворюють відходи на пальне самостійно, як Glenfiddich.

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Частина відходів виробництва віскі продається на ферми для корму худоби. Продукти життєдіяльності тварин, до речі, також можуть бути згодом перетворені на пальне. Однак ланцюжок можна скоротити, одразу переробляючи відпрацьоване зерно на біогаз, як робить це Glenfiddich.

Біогаз, отриманий в результаті анаеробного травлення залишків рідких відходів від процесу дистиляції, дозволяє Glenfiddich заправляти чотири вантажівки Iveco зі свого автопарку, який налічує 20 машин, однак у перспективі їх буде більше.

Чотири вантажівки, що працюють на біогазі, спочатку були розроблені для роботи на рідкому нафтовому газі, а пізніше були перероблені для використання біогазу. Ці вантажівки використовуються компанією для транспортування свого віскі до заводів розливу та пакування в інших місцях Шотландії.

За оцінками Glenfiddich, ці вантажівки виробляють приблизно на 95% менше вуглецю, ніж на будь-якому пальному з нафти. Чудовий спосіб турботи про довкілля та економії для виробника.

Фото: біогаз із відходів виробництва віскі використовують для транспортування того ж віскі / Reuters