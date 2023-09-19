Первый полностью электрический 718 Boxster в истории Porsche будет выпущен не раньше 2025 года, но мы уже видели много предсерийных прототипов, тестировавшихся в разных ситуациях.

Сегодня мы можем поделиться первыми шпионскими фотографиями, на которых виден салон спорткара почти без камуфляжа.

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По причинам, которые мы еще не знаем, маскировка на этом пробном автомобиле отложена, чтобы раскрыть значительную часть дизайна приборной панели. Пожалуй, неудивительно, что за рулем есть компоновка с двойным экраном и полностью цифровой приборной панелью. Он расположен на несколько дюймов над центральным экраном, и мы можем четко видеть часть отображаемой в графической форме.

К примеру, батарея этого прототипа заполнена на 53 процента, а другой датчик показывает приблизительный запас хода в 125 километров. Это не звучит слишком многообещающе, но здесь необходимо учитывать ряд факторов.

Во-первых, мы не знаем, насколько сильно ездил прототип до того, как было сделано фото, но стоит отметить, что на приборной панели видно, что автомобиль находится в нормальном режиме вождения. Кроме того, Porsche может тестировать разные блоки аккумуляторов для Boxster EV, и этот прототип может быть оснащен блоком меньших размеров. И последнее, но не менее важное: температура окружающей среды составляет 16,5 градусов по Цельсию.

Поговорим немного о центральной консоли автомобиля. Имейте в виду, что это не окончательный дизайн интерьера модели, но под центральным экраном есть блок из пяти физических кнопок, а ниже мы видим вентиляционные отверстия и два зарядных порта USB Type C. На плоском участке внизу можно увидеть еще несколько физических элементов управления, где некоторыми функциями управляют, кажется, емкостные сенсорные кнопки. Похоже, этот прототип оснащен подогревом и вентиляцией сидений.

Электронный Boxster разместится на новой платформе, которую Porsche разработала для своих будущих маленьких электромобилей. Некоторые его компоненты будут использоваться в других моделях, а аппаратное обеспечение может происходить от новой Premium Platform Electric (PPE), совместно разработанной Porsche и Audi для Macan EV и Q6 E-Tron.

Из того, что мы знаем сейчас, Boxster EV выйдет с одним электродвигателем, расположенным на задней оси. Мы все еще не знаем, увидим ли мы более мощный вариант с двойным двигателем и полным приводом.