Перший повністю електричний 718 Boxster в історії Porsche буде випущено не раніше 2025 року, але ми вже бачили багато передсерійних прототипів, які тестувалися в різних ситуаціях.

Сьогодні ми можемо поділитися першими шпигунськими фотографіями, на яких видно салон спорткара майже без камуфляжу.

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З причин, які ми ще не знаємо, маскування на цьому пробному автомобілі відкладено, щоб розкрити значну частину дизайну приладової панелі. Мабуть, не дивно, що за кермом є компонування з подвійним екраном і повністю цифровою панеллю приладів. Він розташований на кілька дюймів над центральним екраном, і ми можемо чітко бачити частину інформації, що відображається у графічній формі.

Наприклад, батарея цього прототипу заповнена на 53 відсотки, а інший датчик показує приблизний запас ходу в 125 кілометрів. Це не звучить надто багатообіцяюче, але тут необхідно враховувати низку факторів.

По-перше, ми не знаємо, наскільки сильно їздив прототип до того, як було зроблено фото, але варто зазначити, що на панелі приладів видно, що автомобіль перебуває в нормальному режимі водіння. Крім того, Porsche може тестувати різні блоки акумуляторів для Boxster EV, і цей прототип може бути оснащений блоком менших розмірів. І останнє, але не менш важливе: температура навколишнього середовища становить 16,5 градусів за Цельсієм.

Поговоримо трохи про центральну консоль автомобіля. Майте на увазі, що це не остаточний дизайн інтер’єру моделі, але під центральним екраном є блок з п’яти фізичних кнопок, а нижче ми бачимо вентиляційні отвори та два зарядні порти USB Type C. На плоскій ділянці внизу можна побачити ще кілька фізичних елементів керування, де деякими функціями керують, здається, ємнісні сенсорні кнопки. Схоже, що цей прототип оснащений підігрівом і вентиляцією сидінь.

Електричний Boxster розміститься на новій платформі, яку Porsche розробила для своїх майбутніх маленьких електромобілів. Деякі його компоненти використовуватимуться в інших моделях, а апаратне забезпечення може також походити від нової Premium Platform Electric (PPE), спільно розробленої Porsche та Audi для Macan EV і Q6 E-Tron.

З того, що ми знаємо на даний момент, Boxster EV вийде з одним електродвигуном, розташованим на задній осі. Ми все ще не знаємо, чи побачимо ми потужніший варіант із подвійним двигуном і повним приводом.