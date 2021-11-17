Это случилось на следующий же день после официальной премьеры другого новичка модельного ряда – CX-50.

В Сеть раньше времени попало видео с кадрами съемки рекламного ролика для новой модели Mazda – кроссовера CX-60. Достаточно быстро шпионское видео было удалено со всех каналов и соцсетей, однако кадры с него сохранились и раскрывают будущую новинку с ракурса три четверти.

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Линейка кроссоверов Mazda недавно получила новичка в виде CX-50, а вслед за ним должна ознаменоваться большими кроссоверами с номенклатурами CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90. Первый из них мы можем увидеть уже сейчас.

Известно, что CX-60 базируется на новой заднеприводной платформе, которую будут использовать и старшие кроссоверы, перечисленные выше. Mazda относит его к собственной категории Large Product Group и планирует продавать их в Японии и Европе, в отличие от CX-50, предназначенного исключительно для рынка Северной Америки.

Также ожидается, что Mazda CX-60 получит бензиновые моторы Skyactiv-X и дизельный Skyactiv-D, оба с 48-вольтовой электрической надстройкой. Компанию им должен составить полноценный плагин-гибрид.

Фото: шпионские кадры с Mazda CX-60 / Autoevolution