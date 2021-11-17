Це трапилось наступного ж дня, після офіційної прем'єри іншого новачка модельного ряду – CX-50.

У Мережу раніше призначеного часу потрапило відео з кадрами фільмування рекламного ролика для нової моделі Mazda – кросовера CX-60. Досить швидко шпигунське відео було видалене з усіх каналів та соцмереж, однак кадри з нього збереглись і розкривають майбутню новинку з ракурсу три чверті.

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Лінійка кросоверів Mazda нещодавно отримала новачка у вигляді CX-50, а слідом за ним має поповнитись більшими кросоверами з номенклатурами CX-60, CX-70, CX-80 і CX-90. Перший з них ми можемо побачити вже зараз.

Відомо, що CX-60 базується на новій задньопривідній платформі, яку використовуватимуть і старші кросовери, перераховані вище. Mazda відносить його до власної категорії Large Product Group та планує продавати їх у Японії та Європі, на відміну від CX-50, призначеного виключно для ринку Північної Америки.

Також очікується, що Mazda CX-60 отримає бензинові мотори Skyactiv-X та дизельний Skyactiv-D, обидва з 48-вольтової електричною надбудовою. Компанію їм повинен скласти повноцінний плагін-гібрид.

Фото: шпигунські кадри з Mazda CX-60 / Autoevolution