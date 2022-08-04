Архитектурой передней панели батарейное купе похоже на соплатформенный кроссовер Cullinan.

За испытаниями первого электромобиля Rolls-Royce – купе Spectre – мы наблюдаем еще с прошлого года: шпионы неоднократно снимали прототипы на фото и видео. Но только теперь им впервые удалось заглянуть в салон.

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Судя по свежему фотосету, оформлением интерьера «Спектр» будет похож на кроссовер Cullinan. И здесь нет ничего удивительного, ведь эти модели делят платформу – так называемую «Архитектуру роскоши», на которой также построены актуальные Phantom и Ghost.

Разумеется, машину сфотографировали и снаружи, но ничего нового на этих снимках нет: тот же камуфляж с цитатами основателей компании. Собственно, сам производитель в конце прошлого месяца уже показывал вполне официальные изображения замаскированного прототипа, сделанные в ходе очередного этапа дорожных испытаний, ради которого команда инженеров отправилась на принадлежащий BMW Group исторический автодром Мирамас во Французской Ривьере.

Тогда же стало известно, что Spectre получит рекордно низкий для бренда коэффициент аэродинамического сопротивления в 0,25 (это даже меньше, чем ожидали разработчики), а также на 30% превзойдет своих соплатформенников в жесткости конструкции благодаря интегрированной батарее. Кроме того, для электрокара переделают фирменную подвеску с системой слежения за рельефом для автоматического изменения настроек.

В настоящее время разработка Rolls-Royce Spectre завершена примерно на 40%, он должен накатать еще не одну сотню тысяч из запланированных 2,5 миллионов километров глобальной программы тестов. Ключевые характеристики типа мощности и запаса хода на одном заряде по-прежнему держатся в секрете. При этом первым покупателям машины обещают передать уже в конце следующего года – согласно первоначальному плану.