Архітектурою передньої панелі батарейне купе схоже на одноплатформенний кросовер Cullinan.

За випробуваннями першого електромобіля Rolls-Royce – купе Spectre – ми спостерігаємо ще з минулого року: шпигуни неодноразово знімали прототипи на фото та відео. Але тільки тепер їм вперше вдалося заглянути до салону.

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Судячи з свіжого фотосету, оформленням інтер'єру «Спектр» буде схожий на кросовер Cullinan. І тут немає нічого дивного, адже ці моделі ділять платформу – так звану «Архітектуру розкоші», на якій також побудовано актуальні Phantom та Ghost.

Зрозуміло, машину сфотографували і зовні, але нічого нового на цих знімках немає: той самий камуфляж з цитатами засновників компанії.

Власне, сам виробник наприкінці минулого місяця вже показував цілком офіційні зображення замаскованого прототипу, зроблені в ході чергового етапу дорожніх випробувань, заради якого команда інженерів вирушила на історичний автодром Мірамас, що належить BMW Group, у Французькій Рів'єрі.

Тоді ж стало відомо, що Spectre отримає рекордно низький для бренду коефіцієнт аеродинамічного опору в 0,25 (це навіть менше, ніж очікували розробники), а також на 30% перевершить своїх співплатформенників у жорсткості конструкції завдяки інтегрованій батареї.

Крім того, для електрокара перероблять фірмову підвіску із системою стеження за рельєфом для автоматичної зміни налаштувань.

В даний час розробка Rolls-Royce Spectre завершена приблизно на 40%, він має накатати ще не одну сотню тисяч із запланованих 2,5 мільйона кілометрів глобальної програми тестів.

Ключові характеристики на кшталт потужності та запасу ходу на одному заряді, як і раніше, тримаються в секреті. При цьому першим покупцям машини обіцяють передати вже наприкінці наступного року – відповідно до початкового плану.