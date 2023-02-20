Чтобы скрыть испытание VW ID.2, на него "одели" кузов большей модели ID.3. Но автомобильные шпионы заметили разницу с оригиналом.

Эти снимки будущего компактного электромобиля из Вольфсбурга показывают, что тестируемый автомобиль очень похож на ID.3, но он имеет более короткую колесную базу.

Какая именно это будет модель VW, пока неясно. Возможно, это именно тот Golf EV, который будет заменой Гольфу, но есть и другие слухи, что это будет замена Polo. Как бы то ни было, этот автомобиль, вероятно, будет первым, который будет работать на платформе Volkswagen MEB-Plus, разработанной для переднеприводных транспортных средств, но также поддерживающей системы с двумя двигателями.

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Этот прототип имеет короткие свесы и очень маленькую заднюю дверь. Однако то, что вы видите в галерее ниже, вероятно, не являются окончательными пропорциями между передними и задними дверями, поскольку передние выглядят примерно вдвое больше. О внешнем дизайне ничего нельзя сказать, поскольку это просто “мул”, использующий существующие компоненты ID.3. Более того, мы знаем наверняка, что по стилю автомобиль не будет напоминать ID.

Ходят слухи, что этот новый электромобиль будет длиной около 4250 миллиметров, что меньше, чем у текущего Golf с двигателем внутреннего сгорания. Также существуют даже слухи о горячей версии GTX и псевдокроссовере ID.2 X.

Этот автомобиль, по-видимому, находится на очень ранних стадиях разработки, и мы надеемся, что в скором времени узнаем больше о планах Volkswagen. Малый электрический хэтчбек вряд ли поступит в продажу в 2025 или даже в 2026 году.