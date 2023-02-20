Щоб приховати випробування VW ID.2, на нього "одягли" кузов більшої моделі ID.3. Але автомобільні шпигуни помітили розбіжності з оригіналом.

Ці знімки майбутнього компактного електромобіля з Вольфсбурга показують, що тестується автомобіль, дуже схожий на ID.3, але він коротшу колісну базу.

Яка саме це буде модель VW, поки що незрозуміло. Можливо, це саме той Golf EV, який буде заміною “Гольфу”, але є й інші чутки, що це буде заміна Polo. Як би там не було, цей автомобіль, ймовірно, буде першим, який буде працювати на платформі Volkswagen MEB-Plus, розробленій для передньопривідних транспортних засобів, але також підтримує системи з двома двигунами.

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Цей прототип має короткі звиси та дуже маленькі задні двері. Однак те, що ви бачите в галереї нижче, ймовірно, не є остаточними пропорціями між передніми та задніми дверима, оскільки передні виглядають приблизно вдвічі більшими. Про зовнішній дизайн нічого не можна сказати, оскільки це просто мул, який використовує наявні компоненти ID.3. Більше того, ми знаємо напевно, це за стилем автомобіль не буде нагадувати ID.

Ходять чутки, що цей новий електромобіль матиме довжину близько 4250 міліметрів, що менше, ніж у поточного Golf з двигуном внутрішнього згоряння. Також існують навіть чутки про гарячу версію GTX і псевдокросовер ID.2 X.

Цей автомобіль, очевидно, знаходиться на дуже ранніх стадіях розробки, і ми, сподіваємося, незабаром дізнаємося більше про плани Volkswagen. Малий електричний хетчбек навряд чи надійде у продаж до 2025 або навіть 2026 року.