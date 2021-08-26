Полиция оштрафовала пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход обжаловал штраф в суде.

Пешехода обвинили в нарушении ч. 1 ст. 127 КУоАП. Постановление вынесено на основании ч. 1 ст. 127 КУоАП. Наложен штраф в размере 51 грн.

Читайте также: Полицейские на служебном авто заехали в подземный пешеходный переход: фото

Часть 1 статьи 127 КУоАП предусматривает ответственность за неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами.

Пешеход возмутился такими действиями сотрудников полиции и обжаловал штраф в суде. Рассмотрев материалы дела, суд обнаружил отсутствие доказательств перехода пешеходом проезжей части в неустановленном месте.

Учитывая то, что никаких доказательств перехода пешеходом проезжей части в неустановленном месте в деле не было, суд признал оспариваемое постановление незаконным и отменил его (Дело №210/514/21).