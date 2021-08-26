Поліція оштрафувала пішохода, який переходив проїзну частину поза пішохідним переходом. Пішохід оскаржив штраф у суді.

Пішохода звинуватили у порушенні ч.1 ст.127 КУпАП. Постанова винесена на підставі ч.1 ст.127 КУпАП. Накладено штраф у розмірі 51 грн.

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Частина 1 статті 127 КУпАП передбачає відповідальність за непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються.

Пішохід обурився такими діями працівників поліції та оскаржив штраф у суді. Розглянувши матеріали справи, суд виявив відсутність доказів переходу пішоходом проїзної частини у невстановленому місці.

З огляду на те, що жодних доказів переходу пішоходом проїзної частини у невстановленому місці у справі не було, суд визнав оскаржувану постанову незаконною і скасував її (Справа №210/514/21).