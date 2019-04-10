Правда, при одном условии.

Если полицейский остановил водителя за нарушение правил дорожного движения, но он не согласен с этим правонарушением, требуйте адвоката! Ведь согласно Кодекса об админнарушении, лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката или другого специалиста в области права.

Если Вы не считаете себя виновным, то при оформлении работником полиции постановления о наложении штрафа, Вы имеете право подать ходатайство с просьбой предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и отложить для этого рассмотрение вопроса о наложении штрафа. Ходатайство целесообразно предоставить в письменном виде.

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Это ходатайство следует предоставить полицейскому безотлагательно, пока он не отлучился с вашими документами в свой автомобиль, поскольку после получения в руки постановления о наложении штрафа такое ходатайство будет уже не актуальным.

Полицейский обязан предоставить Вам возможность воспользоваться услугой адвоката и предоставить для этого необходимо время.

Даже если Вы не найдете адвоката или юриста, за это время Вы сможете написать основательные возражения, представить доказательства, найти свидетелей для установления необходимых фактов и, как следствие, предотвратить безосновательное привлечению к административной ответственности.

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Однако, часто полицейские игнорируют указанные конституционные права водителей и соответственно отказывают в отложении рассмотрения дела.

Однако, отказ полицейского в предоставлении возможности воспользоваться услугой адвоката является основанием для отмены штрафа.

В это же время, непредставление водителем ходатайства о необходимости юридической помощи расценивается как отсутствие у водителя потребности в правовой помощи.

Напомним, как обжаловать штраф полиции, не выходя из дома