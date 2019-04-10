Щоправда, за однієї умови.

Якщо поліцейський зупинив водія за порушення правил дорожнього руху, але він не згоден з цим правопорушенням, вимагайте адвоката! Адже згідно Кодексу про адмінпорушення, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця у галузі права.

Якщо Ви не вважаєте себе винним, то під час оформлення працівником поліції постанови про накладення штрафу, Ви маєте право подати клопотання з проханням надати можливість скористатись послугою адвоката та відкласти для цього розгляд питання про накладення штрафу. Клопотання доцільно надати письмово.

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Це клопотання слід надати поліцейському невідкладно, поки він не відлучився з вашими документами у свій автомобіль, оскільки після отримання в руки постанови про накладення штрафу таке клопотання буде вже не актуальним.

Поліцейський зобов’язаний надати Вам можливість скористатись послугою адвоката та надати для цього необхідний час.

Навіть якщо Ви не знайдете адвоката чи юриста, за цей час Ви зможете написати ґрунтовні заперечення, надати докази, знайти свідків для встановлення необхідних фактів і, як наслідок, запобігти безпідставному притягненню до адміністративної відповідальності.

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Однак, часто поліцейські ігнорують зазначені конституційні права водіїв і відповідно відмовляють у відкладенні розгляду справи.

Однак, відмова поліцейського у наданні можливості скористатись послугою адвоката є підставою для скасування штрафу.

В цей же час, неподання водієм клопотання про необхідність юридичної допомоги розцінюється як відсутність у водія потреби у правовій допомозі.

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