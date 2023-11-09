Штрафы с камер автоматической фиксации скорости «по умолчанию» оплачивают владельцы автомобилей, а не водители совершающие нарушения. Такой механизм имеет разногласия с принципами прописанными в конституции Украины.

Немалое недовольство вызвало у автовладельцев внедрение ответственности за превышение скорости в отношении владельцев автомобилей, а не в отношении водителей, фактически превысивших скорость.

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Причиной такого недовольства было то, что на автомобилях в соответствии с законом имеют право ездить не только владельцы, но и любые лица, имеющие при себе свидетельство о регистрации на транспортное средство и водительские права. Почему владелец должен получать штрафы, если он ничего не нарушал?

Фактические обстоятельства дела

Владелец автомобиля Toyota Land Cruiser передал его в пользование другим лицам. Однако через некоторое время в почтовом ящике он обнаружил постановление о наложении на него штрафа в размере 340 грн. за превышение этим автомобилем скорости движения.

Согласно этому постановлению зафиксировано, что указанное транспортное средство совершало движение с превышением скорости на 27 км/ч от максимально разрешенной. Считая наложенный штраф противоправным и нарушающим его права, владелец автомобиля обратился в суд с иском.

В иске он подчеркнул, что транспортное средство действительно принадлежит ему на праве собственности, однако он передал его в пользование другим лицам. Одновременно владелец авто добавил справку из стоматологической клиники о пребывании им во время превышения автомобилем скорости на приеме у врача-стоматолога.

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При этом подчеркнул, что в соответствии с Конституцией юридическая ответственность носит индивидуальный характер. Поэтому он не может нести ответственность за то, чего не совершал.

В ответ Департамент патрульной полиции приобщил к делу материалы фото и видеофиксации комплекса автоматической фиксации скорости движения «КАСКАД».

На присоединенных полицией фотографиях был зафиксирован автомобиль Toyota Land Cruiser. При этом не было зафиксировано лицо, находящееся за рулем этого автомобиля в момент превышения скорости движения.

Одновременно Департамент патрульной полиции сообщил, что законом возложена ответственность именно на владельцев транспортных средств, независимо от того, что за рулем было другое лицо, совершившее нарушение.

Что решил суд

Рассматривая материалы дела, суд обратил внимание на то, что статьей 8 Конституции предусмотрено, что в Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу над другими законами.

Частью 2 статьи 61 Конституции Украины установлено, что юридическая ответственность лица носит индивидуальный характер. Необходимость индивидуализации административной ответственности предусмотрена частью 2 статьи 33 КУоАП, которой определено, что при наложении взыскания учитывается лицо нарушителя и степень его вины.

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Суд также подчеркнул, что решением Конституционного Суда Украины от 22.12.2010 № 23-рп/2010 признана неконституционной статья 14-1 КУоАП, которая предусматривала, что к административной ответственности за правонарушения в сфере ПДД в случае их фиксации в автоматическом режиме специальными привлекаются владельцы транспортных средств.

Кроме того, суд принял во внимание правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 08.07.2020 по делу № 463/1352/16-а, согласно которой в силу принципа презумпции невиновности все сомнения в виновности привлекаемого к ответственности лица толкуются в ее пользу.

Учитывая вышеизложенное, как суд первой инстанции, так и апелляционный суд пришли к безоговорочному выводу о незаконности штрафа за превышение скорости на том основании, что ответственность может нести только нарушитель. Коллегия апелляционного суда из трех судей Мезенцева Е.И., Беспалова О.А. и Файдюка В.В. проголосовали за это решение единогласно.

Постановление Шестого апелляционного административного суда по делу №760/21549/20 вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Выводы

Таким образом, в соответствии с позицией суда, ответственность за превышение скорости, зафиксированное в автоматическом режиме, должен нести не владелец авто, а водитель.

После такого судебного прецедента не исключено, что такая судебная практика станет массовой, если владельцы авто будут обращаться в суды, и побудит внесение изменений в закон о применении наказания исключительно к виновным лицам.