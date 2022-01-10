Почти каждый водитель сталкивается с необходимостью уплаты штрафов за нарушение ПДД. Но не редкостью является ситуация, когда уплата такого штрафа совершается с ошибкой.

Чаще всего ошибкой является неуказание номера постановления о наложении штрафа или номера исполнительного производства в назначении платежа.

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В таких случаях средства хотя и попадают в бюджет, однако, не используются для погашения именно конкретного штрафа и остаются “замороженными”. Как следствие, такой штраф расценивается государственными органами как неуплаченный.

Следствием такой ошибки станет удвоение размера штрафа и отправки постановления о наложении штрафа для принудительного исполнения в соответствующий отдел государственной исполнительной службы. В рамках исполнительного производства к двойному размеру штрафа добавляются суммы исполнительного сбора и других расходов исполнительного производства. Кроме того, может быть наложен арест на банковские счета и имущество, а также применены другие меры принудительного исполнения постановления.

Для исправления ситуации придется обращаться в органы МВД, Казначейства, государственной исполнительной службы.

Существует по меньшей мере три способа оплаты штрафов за нарушение ПДД, которые обезопасят от подобных ситуаций: