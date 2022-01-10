Майже кожен водій зіштовхується з необхідністю сплати штрафів за порушення ПДР. Та не рідкістю є ситуація, коли сплата такого штрафу вчиняється з помилкою.

Найчастіше помилкою є незазначення номеру постанови про накладення штрафу або номеру виконавчого провадження у призначенні платежу.

Читайте також: Як оскаржити штраф, зафіксований камерою вимірювання швидкості

У таких випадках кошти хоча й потрапляють до бюджету, однак, не використовуються для погашення саме конкретного штрафу і залишаються “замороженими”. Як наслідок, такий штраф розцінюється державними органами як несплачений.

Наслідком такої помилки стане подвоєння розміру штрафу та надсилання постанови про накладення штрафу для примусового виконання у відповідний відділ державної виконавчої служби. У межах виконавчого провадження до подвійного розміру штрафу додаються суми виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження. Крім того, може бути накладений арешт на банківські рахунки та майно, а також застосовані інші заходи примусового виконання постанови.

Для виправлення ситуації доведеться звертатися до органів МВС, Казначейства, державної виконавчої служби.

Існує щонайменше три способи оплати штрафів за порушення ПДР, які убезпечать від подібних ситуацій: