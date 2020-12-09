Інструкція з оскарження штрафу, який прийшов з камери автофіксації або TruCAM.

Розповідає Петро Білик, директор з інновацій адвокатського об'єднання "Juscutum".

З початку осені автовласникам приходять штрафи, зафіксовані камерами автоматичної фіксації і стаціонарними камерами TruCAM. Зовсім недавно на ринку з'явилися камери, що фіксують перетин автомобілем смуги громадського транспорту. Також вийшли сервіси, що дозволяють перевірити наявність штрафу і оплатити його, поки не почалося примусове його стягнення в подвійному розмірі.

Втім, водії можуть такі постанови оскаржувати і вигравати в судах. Адже держава гарантує право кожному на оскарження таких постанов та захист інтересів. Оскаржити дані постанови можна, причому незалежно від того, який саме прилад зафіксував порушення, – стаціонарна камера TruCAM чи камера автофіксації.

Аргументи можуть бути наступні (залежно від камери):

Не зафіксовано чітке зображення транспортного засобу (його марку, колір, номерний знак), не зафіксовано водія, який перебував за кермом, і тим самим не отримано доказів перевищення швидкості саме цим автомобілем, чим порушено п.1 ч. 1 ст. 247 КУпАП України.

З фото, доданих до постанови, неможливо ідентифікувати саме автомобіль водія, який отримав штраф, чим порушено статтю 280 КУпАП України.

У постанові не вказані марка, серійний номер камери, за допомогою якої відбулася фіксація порушення, чим порушено ст.283 КУпАП України.

Водієві не були роз'яснені права, не дали ознайомитися з матеріалами справи, не дозволили дати письмові пояснення, не надали докази, що саме він порушив ПДР, не дали права заявляти клопотання, не дали можливості скористатися юридичною допомогою адвоката. Все це є порушенням ст.268 КУпАП України (актуально для стаціонарних камер).

Якщо у вас є будь-які докази, що в момент фіксації порушення ви перебували в іншому місці, в такому випадку також порушили ваші права, передбачені статтею 280 КУпАП України, і така постанова підлягає скасуванню.

У постанові немає посилання на конкретний пункт ПДР, який був порушений, таким чином постанова не відповідає ст 283 КУпАП України.

Відсутнє посилання на Інтернет-сайт, де можна ознайомитися із зображеннями про порушення, таким чином постанова не відповідає ст 283 КУпАП України.

Автомобіль на фото є двійником, і у вас є які-небудь докази цього, наприклад, заява в поліцію, що також є підставою для скасування штрафу.

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Як оскаржити ці штрафи?

Необхідно звернутися до суду з позовом про оскарження постанови поліції. В такому випадку зазвичай вибирають один з наступних випадків:

Звернутися за допомогою до знайомого друга адвоката або юриста, який допоможе скласти позов і подати його в потрібний суд. Платна правова допомога, можна вибрати адвокатів за фахом ДТП в спеціальному каталозі. Безкоштовна правова допомога. Скористатися одним із сервісів миттєвої підготовки документів до суду.

Перш, ніж оплачувати штраф, переконайтеся, що постанова складена повністю відповідно до законодавства. А краще не порушуйте правила дорожнього руху, це дозволить уникнути заторів на дорогах та смертей.

Нагадаємо, що суди скасовують штрафи за паркування в недозволеному місці.