Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Кирила Хомякова – голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.

Агентство передало ці камери Міністерству внутрішніх справ. "До кінця року передамо ще 130 камер. Їх встановлять на дорогах державного значення", – анонсували в відомстві.

Читайте також: Як змінилась аварійність у Києві та області після ввімкнення камер автофіксації: статистика

Також зазначається, що система автоматичної фіксації повинна працювати в комплексі. "Для цього найближчим часом передамо поліції 4 спеціалізовані автомобілі "фантоми", які будуть фіксувати швидкість прямо на дорозі, 30 пересувних лабораторій і 30 пересувних станцій, які будуть перевіряти технічний стан машин і доріг, а також 72 сучасні TruСam, які будуть працювати без впливу людського фактора", – розповіли в Держагентстві інфраструктурних проектів.

Крім того, функції камер автофіксації планують розширити. "Вони будуть фіксувати проїзд на червоне світло, перетин подвійної суцільної і смуги громадського транспорту".

"Також наша амбітна мета – це середня швидкість на відрізку, щоб водії більше не могли гальмувати безпосередньо перед камерами", – резюмували в Держагентстві.

Читайте також: Не допомогло: після введення автофіксації аварійність зросла на 26%