Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Кирилла Хомякова – председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Агентство передало эти камеры Министерству внутренних дел. "До конца года передадим еще 130 камер. Их установят на дорогах государственного значения", – анонсировали в ведомстве.

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Также отмечается, что система автоматической фиксации должна работать в комплексе. "Для этого в ближайшее время передадим полиции 4 специализированные автомобили "фантомы", которые будут фиксировать скорость прямо на дороге, 30 передвижных лабораторий и 30 передвижных станций, которые будут проверять техническое состояние машин и дорог, а также 72 современных TruСam, которые будут работать без влияния человеческого фактора", – рассказали в Госагентстве инфраструктурных проектов.

Кроме того, функции камер автофиксации планируют расширить. "Они будут фиксировать проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной и полосы общественного транспорта", – подчеркнули в ведомстве.

"Также наша амбициозная цель – это средняя скорость на отрезке, чтобы водители больше не могли тормозить непосредственно перед камерами", – резюмировали в Госагентстве.

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