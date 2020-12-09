Инструкция по обжалованию штрафа, который пришел с камеры автофиксации или TruCAM.

Рассказывает Пётр Билык, директор по инновациям адвокатского объединения “Juscutum”.

С начала осени автовладельцам приходят штрафы, зафиксированные камерами автоматической фиксации и стационарными камерами TruCAM. Совсем недавно на рынке появились камеры, фиксирующие пересечения автомобилем полосы общественного транспорта. Также вышли сервисы, позволяющие проверить наличие штрафа и оплатить его, пока не началось принудительное его взыскание в двойном размере.

Впрочем, водители могут такие постановления оспаривать и выигрывать в судах. Ведь государство гарантирует право каждому на обжалование таких постановлений и защиту интересов. Оспорить данные постановления, причем вне зависимости от того, какой именно прибор зафиксировал нарушение – стационарная камера TruCAM или камера автофиксации.

Аргументы могут быть следующие (зависит от камеры):

Не зафиксировано четкое изображение транспортного средства (его марку, цвет, номерной знак), не зафиксировано водителя, который находился за рулем и тем самым не получены доказательства превышения скорости именно этим автомобилем, чем нарушено п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП Украины.

Из фото приложенных к постановлению невозможно идентифицировать именно автомобиль водителя, который получил штраф, чем нарушено статью 280 КУоАП Украины.

В постановлении не указаны марка, серийный номер камеры с помощью которой произошла фиксация нарушения, чем нарушено ст. 283 КУоАП Украины.

Водителю не были разъяснены права, не дали ознакомиться с материалами дела, не разрешили дать письменные объяснения, не представили доказательства, что именно он нарушил ПДД, не дали право заявлять ходатайства, не дали возможность воспользоваться юридической помощью адвоката. Все это является нарушением ст. 268 КУоАП Украины (актуально для стационарных камер).

Если у вас есть любые доказательства, что в момент фиксации нарушения вы находились в другом месте, в таком случае также нарушили ваши права, предусмотренные статьей 280 КУоАП Украины и такое постановление подлежит отмене.

В постановлении нет ссылки на конкретный пункт ПДД, который был нарушен таким образом постановление не отвечает ст 283 КУоАП Украины.

Отсутствует ссылка на Интернет-сайт, где можно ознакомиться с изображениями о нарушении, таким образом постановление не отвечает ст 283 КУоАП Украины.

Автомобиль на фото является двойником и у вас есть какие-либо доказательства этого, например, заявление в полицию, что также является основанием для отмены штрафа.

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Как оспорить эти штрафы?

Необходимо обратиться в суд с иском об обжаловании постановления полиции. В таком случае обычно выбирают один из следующих случаев:

Обратиться за помощью к знакомому другу адвокату или юристу, который поможет составить иск и подать его в нужный суд. Платная правовая помощь, можно выбрать адвокатов по специальности ДТП в специальном каталоге. Бесплатная правовая помощь. Воспользоваться одним из сервисов мгновенной подготовки документов в суд.

Прежде, чем оплачивать штраф, убедитесь, что постановление составлено полностью в соответствии с законодательством. А лучше не нарушайте правила дорожного движения, это позволит избежать пробок на дорогах и смертей.

Нпомним, что суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном месте.