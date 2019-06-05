Иногда полицейские пытаются оштрафовать водителя за трещину на лобовом стекле. Но такой штраф является незаконным.

При обнаружении трещины на ветровом стекле полицейские иногда выносят штраф на основании ч.1 ст.121 КУоАП в размере 340 грн. (Управление транспортным средством, что имеет технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается).

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Но это еще не все! Если такой водитель не обжалует этот штраф и в течение года совершит любое другое нарушение по ч.1-3 ст. 121 КУоАП (разные неисправности автомобиля, переоборудование с нарушением, отсутствие техосмотра и тому подобное), то ему грозит уже лишение права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Тем не менее, наличие трещины на ветровом стекле согласно нормам ПДД не запрещает его эксплуатацию, что исключает возможность привлечения к административной ответственности за ч.1 ст.121 КУоАП.

Таким образом штраф за трещину на ветровом стекле незаконный! Действия полицейского в такой ситуации являются неправомерными! В случае возникновения необходимо обязательно обращаться в суд.