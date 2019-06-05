Іноді поліцейські намагаються оштрафувати водія за тріщину на лобовому склі. Але такий штраф є незаконним.

При виявленні тріщини на вітровому склі поліцейські іноді виносять штраф на підставі ч.1 ст.121 КУпАП у розмірі 340 грн. (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється).

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Але це ще не все! Якщо такий водій не оскаржить цей штраф і протягом року скоїть будь-яке інше порушення за ч.1-3 ст. 121 КУпАП (різні несправності автомобіля, переобладнання з порушенням, відсутність техогляду тощо), то йому грозить вже позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Проте, наявність тріщини на вітровому склі згідно з нормами ПДР не забороняє його експлуатацію, що виключає можливість притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.121 КУпАП.

Таким чином штраф за тріщину на вітровому склі незаконний! Дії поліцейського і такій ситуації є неправомірними! У разі виникнення необхідно обов'язково звертатись до суду.