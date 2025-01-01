Штрафов за перегрузку стало значительно меньше

Более 2,4 тысячи нарушений на почти 30 млн грн зафиксировали системы автоматического взвешивания транспорта в движении WIM за пять месяцев 2025 года по данным Укртрансбезопасности, на которые ссылается opendatabot.ua.

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2 441 нарушение на общую сумму 29,55 млн грн зафиксировали WIM-комплексы за пять месяцев 2025 года. Это на 34% меньше штрафов, чем за аналогичный период прошлого года, и сумма штрафов снизилась более чем вдвое. Сейчас в Украине функционирует 57 WIM-комплексов в 20 регионах. В среднем, нарушители превышают нагрузку на 10% против 20% в предыдущие годы.

Впрочем, в некоторых регионах ситуация хуже. Например, в Черновицкой области средний штраф в этом году - 23,5 тыс. грн, в Ивано-Франковской - 18,4 тыс. грн.

Всего с октября 2021 года, когда WIM-комплексы начали работу в Украине, было выписано 38 710 постановлений на 629,64 млн грн. Больше всего - в декабре 2021 (3 932 постановления) и январе 2022 (3 728). Сейчас темпы снизились: в 2025 году в среднем, выписывается 500 постановлений ежемесячно. Для сравнения, прошлом году их было 750, а в 2023 - 1 130.

По состоянию на июнь 2025 года в стране функционирует 57 WIM-комплексов в 20 регионах. Больше всего таких площадок сосредоточено на Киевщине (7) и Хмельнитчине (6). По четыре комплекса - в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Однако на практике нарушения пока фиксирует 55 площадок в 19 регионах, согласно информации Укртрансбезопасности.

После объявления властями военного положения доступ к системам WIM был заблокирован, а работу площадок - приостановлено. Восстановление началось только в мае 2022 года. Тогда перезапустили 25 площадок в 14 областях, в частности на ключевых логистических маршрутах вне зоны боевых действий.