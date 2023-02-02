Несколько дней штрафы с камер не будут поступать в "Дію". Нацполиция дорабатывает их.

Сегодня оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, зависящие от места установки камеры. Это делается для того, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не один счет, как раньше.

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Так что временно новые штрафы по автофиксации в “Дию” не будут поступать. Об этом предупредили на странице приложения в соцсети.

Как только полиция завершит доработку, новые штрафы будут отражаться в Дії по-прежнему. Даже те, что украинцы получат в период, пока сервис недоступен. По оценкам специалистов по МВД, на возобновление работы надо несколько дней.