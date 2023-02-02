Кілька днів штрафи автофіксації не надходитимуть у "Дію". Нацполіція доопрацьовує їх.

Сьогодні оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити, які залежатимуть від місця встановлення камери. Це робиться для того, аби кошти надходили у місцеві бюджети, а не на один рахунок, як раніше.

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Тож тимчасово нові штрафи за автофіксацією в додаток “Дія” не надходитимуть. Про це попередили на сторінці додатку у соцмережі.

Як тільки поліція завершить доопрацювання, нові штрафи відображатимуться в “Дії”, як і раніше. Навіть ті, що українці отримають в період, поки сервіс недоступний. За оцінками фахівців з МВС, на відновлення роботи треба кілька днів.