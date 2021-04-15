В украинцев автоматически будут списывать долги со счетов. Банки обязаны будут это делать по обращению государственной исполнительной службы.

В Украине упростили процедуру выявления счетов должников, получения информации об имеющихся на них суммах денег и внедрили автоматическое списание средств в счет долга.

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Нацбанк обязал коммерческие банки предоставлять эту информацию Государственной исполнительной службе, частным исполнителям и другим государственным органам. И таким образом фактически отменил банковскую тайну.

То есть отныне по требованию госорганов и исполнителей банки будут открывать:

данные о счетах клиентов, которые имеют долги;

номера счетов;

информацию об имеющихся средствах.

Кроме того, эти изменения были необходимы для внедрения автоматизированного процесса ареста счетов и взыскания долгов. Его ГП "Национальные информационные системы" должно ввести в Украине в трехмесячный срок. И если раньше такой автоматический арест счетов работал только при наличии долгов по уплате алиментов, то 23 марта 2021 года Министерство юстиции распространило эту процедуру и на другие виды долгов.

Заметим, что сейчас к новой системе уже присоединились 7 банков:

Приватбанк;

Монобанк;

"ПроКредит банк";

ТАСкомбанк;

"Банк Восток";

Индустриалбанк;

"Окси Банк".

Еще 44 учреждения разрабатывают систему в тестовом режиме. Однако ожидается, что вскоре к ней будут присоединены все банки.

За что может быть наложен арест счетов?

За долги по уплате тела любого кредита или процентов по нему, штрафов за нарушение правил дорожного движения, за долги по уплате алиментов и тому подобное. Заметим, что в Украине арестовывают и текущие банковские счета, на которые зачисляются заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь и другие социальные выплаты.