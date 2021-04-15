В мае аналитики прогнозируют неизбежный дефицит сжиженного газа из-за сокращения поставок этого ресурса в Украину.

Выпадение объемов "Роснефти" и ремонты на ряде НПЗ спровоцируют дефицит на украинском рынке СВГ в мае 2021 г.. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

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По расчетам аналитиков, из прогнозного майского потребления на уровне 170 тыс. т внутренним производством и терм-контрактам покрыто всего 51%, тогда как ранее этот показатель достигал 80%. Остальной объем трейдеры будут вынуждены закупать на спотовом рынке, чем может быть спровоцирован резкий рост цен.

"Ключевым фактором нехватки остается неопределенность вокруг объемов "Роснефти", которая поставляла 35 тыс. т газа ежемесячно с 2017 года. Уже точно известно о недостатке поставок в апреле, а теперь, по словам трейдеров, велика вероятность, что и в мае ресурсов не будет", – сообщили в "А-95".

Ожидается также, что существенно снизит отгрузку в Украину Мозырский НПЗ, который идет на ремонт. Речицкий ГПЗ также планирует сократить продажи в Украине. Плановый ремонт ожидается на Пермском НПЗ "Лукойла". Планируется, что отгрузки с предприятия в мае сократятся с привычных 15-17 до 8-10 тыс. т.

По словам экспертов "А-95", рынок будет искать недостающие ресурсы прежде всего на море, на западном направлении, а также на перевалках в Беларуси и на спотовом рынке РФ.

"Море остается очень привлекательным каналом снабжения, однако более 14 тыс. т Одесса и Николаев не проработают. Для активизации работы Черноморская необходимо контрактовать ресурсы уже сейчас, однако у нас нет информации о том, что такая работа ведется", – говорит аналитик "А-95" Артем Куюн.

Сухопутный импорт через западную границу также может быть возможен. В периоды максимально привлекательных цен на этом направлении он давал до 20 тыс. т, однако это было возможным при длительном арбитраже. Сейчас, по имеющимся данным, трейдеры в Польше не планируют закупку значимых объемов для переориентации в мае.

По словам украинских трейдеров, небольшой объем можно будет импортировать из белорусских перевалок "Трансэкспедиция" и "Газенерджихим", однако пока эти поставщики не имеют ресурса для украинского рынка, а как сложится ситуация в мае – неизвестно.

Еще один канал поставки – закупка на спотовом рынке РФ, который в самые активные месяцы покрывал около 15 тыс. т.

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"Даже при оптимистическом сценарии дефицит ресурса может составить до 20% потребностей рынка. Сегодня только остатки, которые сохраняются на высоком уровне, сдерживают рост цен. В принципе, сегодняшняя цена уже отыграла новости о выпадении "Роснефти", однако прогнозируемый дефицит и с ним ажиотаж могут подтолкнуть ценник как минимум на 50-60 долларов", – считает Артем Куюн.

Тем временем спрогнозировать развитие ценовой ситуации на розничном рынке крайне сложно из-за неизбежного влияния фактора ажиотажа. Как показал опыт 2017 года, когда из-за острого дефицита ресурса в рознице начал пропадать газ, ажиотажная составляющая в цене превысила $300/т. "Я не думаю, что до этого дойдет, но если, как в 2017 г., дадут сбой сразу несколько источников, на которые есть расчет, ситуация может повториться", – отметил А. Куюн.