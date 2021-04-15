У травні аналітики прогнозують неминучий дефіцит скрапленого газу через скорочення поставок цього ресурсу в Україну.

Випадіння обсягів "Роснафти" і ремонти на низці НПЗ спровокують дефіцит на українському ринку СВГ у травні 2021 р.. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95".

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За розрахунками аналітиків, із прогнозного травневого споживання на рівні 170 тис. т внутрішнім виробництвом і терм-контрактами покрито всього 51%, тоді як раніше цей показник досягав 80%. Решту обсягу трейдери будуть змушені закуповувати на спотовому ринку, чим може бути спровоковано різке зростання цін.

"Ключовим чинником нестачі залишається невизначеність навколо обсягів "Роснафти", яка постачала 35 тис. т газу щомісяця з 2017 року. Вже точно відомо про брак постачань у квітні, а тепер, за словами трейдерів, велика ймовірність, що і в травні ресурсів не буде", – повідомили в "А-95".

Очікується також, що істотно знизить відвантаження в Україну Мозирський НПЗ, який іде на ремонт. Речицький ГПЗ також планує скоротити продажі в Україну. Плановий ремонт очікується на Пермському НПЗ "Лукойлу". Планується, що відвантаження з підприємства в травні скоротяться зі звичних 15-17 до 8-10 тис. т.

За словами експертів "А-95", ринок шукатиме відсутні ресурси насамперед на морі, на західному напрямку, а також на перевалках у Білорусі й на спотовому ринку РФ.

"Море залишається дуже привабливим каналом постачання, проте більше 14 тис. т Одеса й Ніколаєв не опрацюють. Для активізації роботи Чорноморська необхідно контрактувати ресурси вже зараз, проте у нас немає інформації про те, що така робота ведеться", – каже аналітик "А-95" Артем Куюн.

Сухопутний імпорт через західний кордон також може бути можливим. У періоди максимально привабливих цін на цьому напрямку він давав до 20 тис. т, однак це було можливим при тривалому арбітражі. Зараз, за наявними даними, трейдери в Польщі не планують закупівлю значущих обсягів для переорієнтації в травні.

За словами українських трейдерів, невеликий обсяг можна буде імпортувати з білоруських перевалок "Трансекспедиція" і "Газенерджіхім", однак поки ці постачальники не мають ресурсу для українського ринку, а як складеться ситуація в травні – невідомо.

Ще один канал постачання – закупівля на спотовому ринку РФ, який в найактивніші місяці покривав близько 15 тис. т.

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"Навіть за оптимістичного сценарію дефіцит ресурсу може скласти до 20% потреб ринку. Сьогодні тільки залишки, які зберігаються на високому рівні, стримують зростання цін. В принципі, сьогоднішня ціна вже відіграла новині про випадання "Роснафти", проте прогнозований дефіцит і з ним ажіотаж можуть підштовхнути цінник як мінімум на 50-60 доларів", – вважає Артем Куюн.

Тим часом спрогнозувати розвиток цінової ситуації на роздрібному ринку вкрай складно через неминучий вплив чинника ажіотажу. Як показав досвід 2017 року, коли через гострий дефіцит ресурсу в роздробі почав пропадати газ, ажіотажна складова в ціні перевищила $300/т. "Я не думаю, що до цього дійде, проте якщо, як у 2017 р., дадуть збій відразу кілька джерел, на які є розрахунок, ситуація може повторитися", – зазначив А. Куюн.