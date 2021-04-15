В українців автоматично списуватимуть борги з рахунків. Банки зобов’язані будуть це робити за зверненням державної виконавчої служби.
В Україні спростили процедуру виявлення рахунків боржників, отримання інформації про наявні на них суми грошей і впровадили автоматичне списання коштів у рахунок боргу.
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Нацбанк зобов'язав комерційні банки надавати цю інформацію Державній виконавчій службі, приватним виконавцям і іншим державним органам. І в такий спосіб фактично скасував банківську таємницю.
Тобто відтепер на вимогу держорганів і виконавців банки мають відкривати:
- дані про рахунки клієнтів, які мають борги;
- номери рахунків;
- інформацію про наявні кошти.
Окрім того, ці зміни були потрібні для впровадження автоматизованого процесу арешту рахунків і стягнення боргів. Його ДП "Національні інформаційні системи" має ввести в Україні в тримісячний строк. І якщо раніше такий автоматичний арешт рахунків працював лише в разі наявності боргів зі сплати аліментів, то 23 березня 2021 року Міністерство юстиції поширило цю процедуру й на інші види боргів.
Зауважимо, що наразі до нової системи вже приєдналися 7 банків:
- Приватбанк;
- Монобанк;
- "ПроКредит банк";
- Таскомбанк;
- "Банк Восток";
- Індустріалбанк;
- "Оксі Банк".
Ще 44 установи опрацьовують систему в тестовому режимі. Проте очікується, що невдовзі до неї будуть приєднані всі банки.
За що може бути накладений арешт рахунків?
За борги зі сплати тіла будь-якого кредиту або відсотків за ним, штрафів за порушення правил дорожнього руху, за борги зі сплати аліментів тощо. Зауважимо, що в Україні арештовують і поточні банківські рахунки, на які зараховуються заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші соціальні виплати.