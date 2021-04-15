В українців автоматично списуватимуть борги з рахунків. Банки зобов’язані будуть це робити за зверненням державної виконавчої служби.

В Україні спростили процедуру виявлення рахунків боржників, отримання інформації про наявні на них суми грошей і впровадили автоматичне списання коштів у рахунок боргу.

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Нацбанк зобов'язав комерційні банки надавати цю інформацію Державній виконавчій службі, приватним виконавцям і іншим державним органам. І в такий спосіб фактично скасував банківську таємницю.

Тобто відтепер на вимогу держорганів і виконавців банки мають відкривати:

дані про рахунки клієнтів, які мають борги;

номери рахунків;

інформацію про наявні кошти.

Окрім того, ці зміни були потрібні для впровадження автоматизованого процесу арешту рахунків і стягнення боргів. Його ДП "Національні інформаційні системи" має ввести в Україні в тримісячний строк. І якщо раніше такий автоматичний арешт рахунків працював лише в разі наявності боргів зі сплати аліментів, то 23 березня 2021 року Міністерство юстиції поширило цю процедуру й на інші види боргів.

Зауважимо, що наразі до нової системи вже приєдналися 7 банків:

Приватбанк;

Монобанк;

"ПроКредит банк";

Таскомбанк;

"Банк Восток";

Індустріалбанк;

"Оксі Банк".

Ще 44 установи опрацьовують систему в тестовому режимі. Проте очікується, що невдовзі до неї будуть приєднані всі банки.

За що може бути накладений арешт рахунків?

За борги зі сплати тіла будь-якого кредиту або відсотків за ним, штрафів за порушення правил дорожнього руху, за борги зі сплати аліментів тощо. Зауважимо, що в Україні арештовують і поточні банківські рахунки, на які зараховуються заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші соціальні виплати.