Депутаты предлагают увеличить штрафы за вождение в состоянии опьянения и конфисковывать автомобили нарушителей в пользу ВСУ.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9076.

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"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП путем усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и как следствие достижения справедливого подхода к обеспечению автомобилями Вооруженных сил Украины", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас за повторное в течение года управление в состоянии алкогольного и иного опьянения предусмотрен штраф в 34 тысячи гривен с лишением права управления сроком на три года и с возмездным изъятием транспортного средства.

Депутаты предлагают увеличение штрафа до 51 тысячи гривен и введение конфискации транспортного средства.

Основными причинами ДТП с пострадавшими в прошлом году были:

Превышение безопасной скорости движения. По этой причине произошла 7561 авария с потерпевшими

движения. По этой причине произошла 7561 авария с потерпевшими Нарушение правил маневрирования - 3846 ДТП

Нарушение правил проезда перекрестка - 1467 ДТП

Нарушение правил проезда пешеходного перекрестка - 1443 ДТП

Несоблюдение дистанции во время движения - 843 ДТП

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - 790

Переход пешеходов в непредназначенном для этого месте - 593

Превышение установленной скорости - 469

скорости - 469 Выезд на встречную полосу - 418

Невыполнение водителями требований сигналов регулятора — 236

Управление транспортными средствами в состоянии опьянения, привели к 91 погибшим и 1031 травмированным, говорится в документе.

В то же время, статистика ДТП в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях может быть не полной из-за ведения боевых действий.