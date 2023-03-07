Депутаты предлагают увеличить штрафы за вождение в состоянии опьянения и конфисковывать автомобили нарушителей в пользу ВСУ.
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9076.
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"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП путем усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и как следствие достижения справедливого подхода к обеспечению автомобилями Вооруженных сил Украины", - говорится в пояснительной записке.
Сейчас за повторное в течение года управление в состоянии алкогольного и иного опьянения предусмотрен штраф в 34 тысячи гривен с лишением права управления сроком на три года и с возмездным изъятием транспортного средства.
Депутаты предлагают увеличение штрафа до 51 тысячи гривен и введение конфискации транспортного средства.
Основными причинами ДТП с пострадавшими в прошлом году были:
- Превышение безопасной скорости движения. По этой причине произошла 7561 авария с потерпевшими
- Нарушение правил маневрирования - 3846 ДТП
- Нарушение правил проезда перекрестка - 1467 ДТП
- Нарушение правил проезда пешеходного перекрестка - 1443 ДТП
- Несоблюдение дистанции во время движения - 843 ДТП
- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - 790
- Переход пешеходов в непредназначенном для этого месте - 593
- Превышение установленной скорости - 469
- Выезд на встречную полосу - 418
- Невыполнение водителями требований сигналов регулятора — 236
Управление транспортными средствами в состоянии опьянения, привели к 91 погибшим и 1031 травмированным, говорится в документе.
В то же время, статистика ДТП в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях может быть не полной из-за ведения боевых действий.