Депутати пропонують збільшити штрафи за керування авто у стані сп’яніння та конфісковувати автомобілі порушників на користь ЗСУ.

У Верховній раді зареєстрований проект закону про посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9076.

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"Метою законопроекту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних сил України", - йдеться в пояснювальній записці.

Зараз за повторне протягом року керування в стані алкогольного та іншого сп’яніння передбачений штраф у 34 тисяч гривень з позбавленням права керування на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу.

Депутати пропонують збільшення штрафу до 51 тисяч гривень та запровадження конфіскації транспортного засобу.

Основними причинами ДТП з постраждалими у минулому році були:

Перевищення безпечної швидкості руху. З цієї причини сталася 7561 аварія з потерпілими

руху. З цієї причини сталася 7561 аварія з потерпілими Порушення правил маневрування — 3846 ДТП

Порушення правил проїзду перехрестя — 1467 ДТП

Порушення правил проїзду пішохідного перехрестя — 1443 ДТП

Недотримання дистанції під час руху — 843 ДТП

Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння — 790

Перехід пішоходів у непризначеному для цього місці — 593

Перевищення встановленої швидкості — 469

швидкості — 469 Виїзд на зустрічну смугу — 418

Невиконання водіями вимог сигналів регулювальника — 236

Керування транспортними засобами у стані сп’яніння, призвели до 91 загиблих та 1 031 травмованих, йдеться в документі.

Водночас статистика ДТП у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях може бути не повною через ведення бойових дій.