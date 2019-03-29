Власти города Штутгарта в Германии решили ввести запрет на эксплуатацию в черте города дизельных автомобилей экологического класса Евро-4 и ниже.

Запрет будет введен в действие с понедельника 1 апреля. При этом запрет касается и жителей города. В заявлении городских властей говорится, что запрет наложен на автомобили с дизельными двигателями эко-класса Евро-4 и ниже. Им запрещено как ездить, так и парковаться в пределах города. Запрет не коснется автомобилей класса Евро-5 – решение по этим автомобилям будет принято в середине года.

Читайте также: Мужчине запретили ставить гаражные ворота на жилой дом, но он не растерялся и придумал вот что (фото)

Это решение стало следующим шагом после того, как власти закрыли центр города для автомобилей с дизельными моторами. Право вводить запрет на дизельные автомобили городские власти получили после решения Федерального верховного суда Германии.

В данный момент, так или иначе, дизельным автомобилям запрещено въезжать на территорию Франкфурта, Гамбурга и Берлина. Напомним, что в Штутгарте базируются штаб-квартиры брендов Mercedes-Benz и Porsche.