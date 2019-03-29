Влада міста Штутгарт в Німеччині вирішила ввести заборону на експлуатацію в межах міста дизельних автомобілів екологічного класу Євро-4 і нижче.

Заборона буде введений в дію з понеділка 1 квітня. При цьому заборона стосується і жителів міста. У заяві міської влади кажуть, що заборона накладена на автомобілі з дизельними двигунами еко-класу Євро-4 та нижче. Їм заборонено як їздити, так і паркуватися в межах міста. Заборона не торкнеться автомобілів класу Євро-5 - рішення по цим автомобілям буде прийнято в середині року.

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Це рішення стало наступним кроком після того, як влада закрила центр міста від автомобілів з дизельними моторами. Право вводити заборону на дизельні автомобілі міська влада отримала після рішення Федерального верховного суду Німеччини.

В даний момент так чи інакше дизельних автомобілів заборонено в'їжджати на територію Франкфурта, Гамбурга і Берліна. Нагадаємо, що в Штутгарті базуються штаб-квартири брендів Mercedes-Benz і Porsche.