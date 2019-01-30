Очевидно, столичные власти решили сэкономить на сносе Шулявского путепровода и просто ждут пока он развалится сам. К такому мнению склоняются водители, которые вынуждены "калечить" свои автомобили, переезжая огромные ямы, образовавшиеся на аварийном сооружении.

Водители возмущены состоянием дорожного покрытия на Шулявском путепроводе.

“Уже, наверное, третью неделю в Киеве проходит "генеральная репетиция" закрытия Шулявского моста! Местами полуметровые ямы снижают скорость транспортного потока до 5 км/ч. В результате пробка в несколько километров со стороны Севастопольской площади с утра и до позднего вечера. А "репетиция" потому, что многие уже нашли альтернативные маршруты!” – пишет на свой станице в FB Юрий Дацык.

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Напомним, что сроки начала работ по реконструкции Шулявскгого путепровода сдвигались уже несколько раз. По словам Первого заместителя главы Киевской горгосадминистрации Николая Поворозника, Шулявский мост является серьезной угрозой безопасности жителей столицы. “Сегодня у нас главная задача – немедленно начать реконструкцию. Мы не можем больше откладывать реализацию этого проекта, рискуя безопасностью жителей города, которые каждый день проезжают Шулявский мост”, – говорил Николай Поворозник 17 июля 2018 года в интервью “Українським новинам”.

С тех пор прошло уже пол года, а мост продолжает саморазрушаться. Его сносом и строительством нового по факту никто не занимается. Происходит это из-за юридической волокиты – несколько компаний-подрядчиков борются за право проводить реконструкцию моста.