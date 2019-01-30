Вочевидь, столична влада вирішила заощадити на знесенні Шулявського шляхопроводу і просто чекає, поки він розвалиться сам. До такої думки схиляються водії, які змушені "калічити" свої автомобілі, переїжджаючи величезні ями, що утворилися на аварійному спорудженні.

Водії обурені станом дорожнього покриття на Шулявському шляхопроводі.

"Вже, напевно, третій тиждень у Києві проходить "генеральна репетиція" закриття Шулявського моста! Місцями півметрові ями знижують швидкість транспортного потоку до 5 км/год. В результаті корок у кілька кілометрів з боку Севастопольської площі з ранку і до пізнього вечора. А "репетиція" тому, що багато хто вже знайшов альтернативні маршрути!" – пише на свій сторінці в FB Юрій Дацик.

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Нагадаємо, що терміни початку робіт по реконструкції Шулявскгого шляхопроводу зсувалися вже кілька разів. За словами Першого заступника голови Київської міськдержадміністрації Миколи Поворозника, Шулявський міст є серйозною загрозою безпеки жителів столиці. "Сьогодні у нас головне завдання – негайно розпочати реконструкцію. Ми не можемо більше відкладати реалізацію цього проекту, ризикуючи безпекою жителів міста, які кожен день проїжджають через Шулявський міст", – говорив Микола Поворозник 17 липня 2018 року у інтерв'ю "Українським новинам".

З тих пір пройшло вже пів року, а міст продовжує саморуйнуватись. Його знесенням і будівництвом нового за фактом ніхто не займається. Відбувається це через юридичну тяганину – кілька компаній-підрядників борються за право проводити реконструкцію моста.