С 9 июля будет частично ограничено движение по Шулявскому путепроводу

"В связи с подготовкой к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода, произойдет частичное ограничение движения транспортных средств путепроводом", – сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

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Обещают что срок выполнения работ составит примерно 8-10 дней. "Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", – говорится в сообщении.