З 09 липня буде частково обмежено рух шулявським шляхопроводом

"У зв’язку із підготовкою до укладання верхніх шарів підходів та спряження асфальтобетонного покриття підходів з основним проїздом Шулявського шляхопроводу, відбудеться часткове обмеження руху транспортних засобів шляхопроводом", повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

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Обіцяють що термін виконання робіт складе приблизно 8-10 днів. "Просимо водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі", - сказано в повідомленні.