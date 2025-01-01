Шум автомобилей способен вызвать диабет

Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде (EEA), на который ссылается Укравтопром, более 110 млн людей в Европе страдают от высокого уровня шумового загрязнения. Исследователи уверяют, что это наносит вред здоровью и может вызвать диабет.

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“Физиологический стресс и нарушения сна, возникающие вследствие этого, приводят к 66 тыс преждевременных смертей в год, а также ко многим случаям сердечных заболеваний, диабета и депрессии”, - пишет Тһе Guardian.

В отчете EEA основное внимание уделяется шуму от автомобилей, от которого пострадало 92 млн человек. По убеждению исследователей, вред для здоровья от шума значительно больше, чем от более известных рисков, таких как пассивное курение или воздействие свинца.

Исследователи считают, что можно принять некоторые меры для улучшения ситуации. По их словам, скоростные ограничения в городах и увеличение использования малошумных шин способны существенно уменьшить уровень этой серьезной угрозы.