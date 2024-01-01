Как выглядит тюнинг выхлопной системы на Tesla Model Y: видео

Многие автолюбители часто жалуются на то, что электромобилям не хватает “души”, поскольку они не имеют уникального звука двигателя и выхлопной системы. Американец решил исправить это и создал веселый комплект выхлопа для Model Y, что вместо газов выбрасывает в атмосферу сотни мыльных пузырей.

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Как отмечает Carscoops, видео, демонстрирующее работу пузырькового выхлопа, было впервые опубликовано на Reddit и привлекло немало внимания владельцев электрокроссовера от Tesla. Мужчина, который создал набор, разместил объявление на Facebook Marketplace. Стоимость системы с установкой составляет 700 долларов

В списке указано, что в набор входит небольшой резервуар, размещаемый в багажнике, который наполняется раствором для пузырьков. Далее система управляется с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. Автор выхлопа говорит, что идею придумал его сын, и благодаря его инженерному образованию он получил задание воплотить ее в реальность.

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Сейчас комплект для пузырей можно приобрести и установить только в Вестоне, штат Массачусетс. Однако в публикации на Reddit отмечается, что вскоре будет выпущено больше единиц и клиенты из любой точки США смогут заказать их.