Возмущенные британцы разбили Tesla вдребезги во время акции "Все ненавидят Илона"

Как отмечает Carscoops, группа протестующих, которая называет себя “Все ненавидят Илона”, организовала мероприятие, на котором показательно уничтожила черную Tesla Model S 2014 года выпуска. Активисты описали свои действия как протест и инсталляцию живого искусства.

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Сообщается, что черная Model S была предоставлена анонимным донором. Участники продемонстрировали свое возмущение, разбив электрический седан кувалдами и бейсбольными битами. В результате машина выглядела так, будто она попала в ужасную аварию.

Движение “Все ненавидят Илона” приобрело популярность через социальные сети и привлекло внимание провокационными действиями, в частности наклейками с надписью “Не покупайте свастикар”. Интересно, что среди участников была Элис Роджерс, исследовательница из Иллинойса, которая сейчас работает в Кембриджском университете.

"Маск действует таким образом, что нарушает нашу конституцию. Я очень обеспокоена тем, что я вижу - он сокрушает агентства и сокращает USAID", - сказала она журналистам The Guardian.

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В то же время другой участник, 32-летний Джайлз Пирсон, также назвал правую политику Маска причиной того, почему он хотел разрушить Model S. The New York Times сообщает, что в Европе появилось несколько групп против Маска, многие из которых имеют двойную цель – нанести вред бренду Tesla и снизить стоимость ее акций. Некоторые из них явно сосредоточены на подрыве продаж и нацеливании на имидж компании.