Обурені британці розбили Tesla під час акції “Всі ненавидять Ілона”

Як зазначає Carscoops, група протестувальників, яка називає себе “Всі ненавидять Ілона”, організувала захід, на якому показово знищила чорну Tesla Model S 2014 року випуску. Активісти описали свої дії як протест і інсталяцію живого мистецтва.

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Повідомляється, що чорна Model S була надана анонімним донором. Учасники продемонстрували своє обурення, розбивши електричний седан кувалдами та бейсбольними битами. В результаті автівка виглядала так, ніби вона потрапила в жахливу аварію.

Рух “Всі ненавидять Ілона” набув популярності через соціальні мережі та привернув увагу провокаційними діями, зокрема наклейками з написом “Не купуйте свастикар”. Цікаво, що серед учасників була Еліс Роджерс, дослідниця з Іллінойсу, яка зараз працює в Кембриджському університеті.

"Маск діє таким чином, що порушує нашу конституцію. Я дуже стурбована тим, що я бачу - він розтрощує агентства та скорочує USAID", - сказала вона журналістам The Guardian.

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Водночас інший учасник, 32-річний Джайлз Пірсон, також назвав праву політику Маска причиною того, чому він хотів зруйнувати Model S. The New York Times повідомляє, що в Європі з’явилося кілька груп проти Маска, багато з яких мають подвійну мету – завдати шкоди бренду Tesla та знизити вартість її акцій. Деякі з них явно зосереджені на підриві продажів і націленні на імідж компанії.