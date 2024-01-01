Tesla створила спеціальні кімнати для захисту працівників дилерських центрів

Численні атаки невдоволених політикою Ілона Маска протестувальників змусили деяких водіїв продати свої електромобілі Tesla через побоювання за власну безпеку. Однак не лише водії Tesla стають жертвами вандалів.

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Дилерські центри компанії, а отже і їх працівники, вже неодноразово були атаковані. Очевидно, що співробітники салонів не можуть так легко уникнути нападів, але, як зазначає Carscoops, Tesla вирішила потурбуватись про безпеку свого персоналу.

Новий звіт показує, що в деяких салонах Tesla тепер є кімнати, де персонал може сховатися від розлючених клієнтів. Внутрішній документ компанії під назвою “Безпека для менеджерів: загрози та агресія проти вашої команди” потрапив до рук німецької газети Handelsblatt завдяки інформатору та містить деякі цікаві подробиці.

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Зокрема, в ньому йдеться, що співробітники сервісних центрів або шоу-румів можуть побоюватись за свою безпеку через агресивних клієнтів або інших сторонніх осіб, тому Tesla вирішала запровадити окремі кімнати, в яких вони зможуть заховатись від нападників.

Невідомо скільки таких кімнат існує, а також де вони розташовані, але що справді цікаво, так це те, що вони існували до 2025 року, тобто передували нинішній хвилі агресії проти Tesla. Документ також закликає співробітників намагатися виявляти співчуття, коли вони стикаються з розлюченим клієнтом, і не сприймати напади особисто.

Загалом, автомобілі та дилери Tesla стали цілями протестувальників, обурених діяльністю Ілона Маска на посаді очільника департаменту з підвищення ефективності (DOGE) та іншими діями від імені нового уряду США та президента Дональда Трампа.

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В результаті десятки автівок та дилерських центрів в різних місцях по всьому світу були обстріляні, розмальовані графіті, підпалені чи побиті. До слова, це призвело до того, що деяким вандалам висунули звинувачення у злочинах, пов’язаних з тероризмом.