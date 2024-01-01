В Римі в дилерському центрі згоріли одразу 17 електричних Tesla

Як повідомляє Carscoops, підозріла пожежа спалахнула в центрі Tesla в Римі 31 березня. На фоні зростаючого негативного сприйняття бренду у світі виникає підозра, що це не випадковість.

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Однак, точна причина займання ще встановлюється слідством. Повідомляється, що постраждалих внаслідок інциденту немає, оскільки на момент пожежі автосалон був закритий. З усім тим, компанія втратила щонайменше 17 автомобілів, які готувались до видачі клієнтам.

Канал "Gruppo Sciscione" на YouTube поширив кадри, на яких видно, як стоянка всіяна обгорілими кузовами транспортних засобів, хоча головна будівля дилерського центру Tesla вціліла.

Суспільна ненависть до Tesla зростає. Зокрема, рух “Tesla Takedown” організував протести біля понад 200 дилерських центрів Tesla в Європі та Північній Америці. Більшість зібрань залишалися мирними, але деякі з них переросли у вандалізм.

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Раніше в цьому місяці підозрілі пожежі знищили кілька електромобілів Tesla в США, а також в Італії, Німеччині та Франції. В Онтаріо понад 80 автомобілів були знищені в одному дилерському центрі Tesla. Головною причиною протестів є обурення політикою Ілона Маска.