В Риме в дилерском центре сгорели сразу 17 электрических Tesla

Как сообщает Carscoops, подозрительный пожар вспыхнул в центре Tesla в Риме 31 марта. На фоне растущего негативного восприятия бренда в мире возникает подозрение, что это не случайность.

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Однако, точная причина возгорания еще устанавливается следствием. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, поскольку на момент пожара автосалон был закрыт. Со всем тем, компания потеряла по меньшей мере 17 автомобилей, которые готовились к выдаче клиентам.

Канал "Gruppo Sciscione" на YouTube распространил кадры, на которых видно, как стоянка усеяна обгоревшими кузовами транспортных средств, хотя главное здание дилерского центра Tesla уцелело.

Общественная ненависть к Tesla растет. В частности, движение “Tesla Takedown” организовало протесты у более 200 дилерских центров Tesla в Европе и Северной Америке. Большинство собраний оставались мирными, но некоторые из них переросли в вандализм.

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Ранее в этом месяце подозрительные пожары уничтожили несколько электромобилей Tesla в США, а также в Италии, Германии и Франции. В Онтарио более 80 автомобилей были уничтожены в одном дилерском центре Tesla. Главной причиной протестов является возмущение политикой Илона Маска.